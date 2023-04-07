Kargaların baca borusunda yuva yapma seferberliği

Erzurum'un Oltu ilçesinde kargalar yuva yapmak için uçarak alttan yukarıya boru içerisine giriyorlar.

Oltu'nun Aslanpaşa Mahallesi Karabulut Sokak'ta 4 katlı bir binanın altındaki kebap dükkanının çatıya uzanan baca borusuna yuva yaparken boru içerisine düşüp sıkışan kargaları vatandaşlar kurtarmıştı. Mahalle sakinleri kargalar aynı şekilde düşmesinler diye borunun alt kısmını söktüler. Kargalar bu kez borunun üst kısmına yuva yapmaya başladılar kargalar uçarak alttan yukarı boru içersine giriş yapıyorlar. Bazen ağızlarındaki çalılar boruya sığmayınca boruya giremeden geri dönüş yapıyorlar götürdükleri çalılar ise yere düşüyor.

Karabulut sokakta esnaf olan Fırat Aydın, “Daha önce bu kargalar bu borunun içerisinde sıkışmışlardı biz kurtardık boruyu söküp çıkardık ama bunlar ısrarla yuva yapma niyetindeler. İlk defa borunun içerisine alttan yukarıya doğru girip çıkan karga görüyorum. Yuvalarını oraya yapmaya çalışıyorlar aşağıdan yukarı sorti atarak borunun içerisine giriyorlar, oraya çalı çırpı ne bulsalar taşıyorlar tabi yerlerde birçok pisliği de bırakıyorlar bizde temizliyoruz mecburen” dedi.