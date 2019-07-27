Karın bölgesi erkeklerde de sorun oluyor

Dr. Onurkan İdacı, karın bölgesinin erkeklerde de sorun olduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Onurkan İdacı, “Karın ve bel bölgeleri her iki cinsiyette de vücudun en çok yağ depolayan ve en çok sarkma potansiyeline sahip alanlarıdır. Fazla kilolar öncelikle bu bölgelerde kendini belli eder. Kadınlarda ise gebelikten de olumsuz etkilendiği için plastik cerrahi uğraş alanında oldukça fazla yer işgal eden bir bölgedir. Ayrıca bel kalınlığının kronik hastalıklarla ve insan ömrüyle doğrudan alakalı olduğu düşünülmektedir. Bu da bölgeye olan yaklaşımın kozmetikle birlikte sağlık çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Karın germe operasyonu sarkmış olan karın derisinin çıkarılması ve gevşemiş olan karın kaslarının sıkılaştırılması prosedürlerini bir arada yapmamıza olanak sağlayan oldukça verimli bir işlemdir. İhtiyaca göre tam ya da mini şekillerde planlanabilen işlem, genel anestezi altında yaklaşık bir buçuk saat kadar sürer. Göbek deliğinin üst seviyelerinden göbek altı çizgisine kadar olan sarkmış kısım, üzerinde olması muhtemel çatlaklarla beraber tamamen uzaklaştırılır. Deri altında kalan gevşek kas dokusu kendi üzerine dikilerek sıkılaştırılır, bu işlem karın içi organları ve yağ dokusunu içeri doğru iterek bel çevresini daraltır, böylece düz bir karın görüntüsü elde edilir. Operasyona mide üzeri ve bel bölgesine uygulanan lazer liposuction da eklendiğinde verimlilik son haddine ulaşır. Genellikle iki işlem bir arada uygulanır ve birbirini tamamlar. Bir gece hastanede yatış sonrası korse ile taburcu edilen hasta ilk birkaç gün hafif öne eğik pozisyonunu korur. Kısa süre içinde kendiliğinden dik pozisyon aldığı görülür. Hem kozmetik hem sağlıklı yaşam açısından oldukça faydalı olan bu ameliyat diyet ya da sporla toparlanması mümkün olmayan alanların hızlı düzeltimini sağlar. Çamaşır altında kalan iz günlük hayatta karşımıza çıkmaz. Yeni yerinden tekrar oluşturulan göbek deliği de daha estetik bir görüntü sağlar” dedi.

Karın ve bel bölgelerinin her iki cinsiyette de vücudun en çok yağ depolayan ve en çok sarkma potansiyeline sahip alanlar olduğunu kaydeden Dr. İdacı, “Fazla kilolar öncelikle bu bölgelerde kendini belli eder. Kadınlarda ise gebelikten de olumsuz etkilendiği için plastik cerrahi uğraş alanında oldukça fazla yer işgal eden bir bölgedir. Ayrıca bel kalınlığının kronik hastalıklarla ve insan ömrüyle doğrudan alakalı olduğu düşünülmektedir. Bu da bölgeye olan yaklaşımın kozmetikle birlikte sağlık çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Karın germe operasyonu sarkmış olan karın derisinin çıkarılması ve gevşemiş olan karın kaslarının sıkılaştırılması prosedürlerini bir arada yapmamıza olanak sağlayan oldukça verimli bir işlemdir. İhtiyaca göre tam ya da mini şekillerde planlanabilen işlem, genel anestezi altında yaklaşık bir buçuk saat kadar sürer. Göbek deliğinin üst seviyelerinden göbek altı çizgisine kadar olan sarkmış kısım, üzerinde olması muhtemel çatlaklarla beraber tamamen uzaklaştırılır. Deri altında kalan gevşek kas dokusu kendi üzerine dikilerek sıkılaştırılır, bu işlem karın içi organları ve yağ dokusunu içeri doğru iterek bel çevresini daraltır, böylece düz bir karın görüntüsü elde edilir. Operasyona mide üzeri ve bel bölgesine uygulanan lazer liposuction da eklendiğinde verimlilik son haddine ulaşır. Genellikle iki işlem bir arada uygulanır ve birbirini tamamlar” ifadelerini kullandı.

Bir gece hastanede yatış sonrası korse ile taburcu edilen hastanın ilk birkaç gün hafif öne eğik pozisyonunu koruduğunu ifade eden Dr. İdacı, “Kısa süre içinde kendiliğinden dik pozisyon aldığı görülür. Hem kozmetik hem sağlıklı yaşam açısından oldukça faydalı olan bu ameliyat diyet ya da sporla toparlanması mümkün olmayan alanların hızlı düzeltimini sağlar. Çamaşır altında kalan iz günlük hayatta karşımıza çıkmaz. Yeni yerinden tekrar oluşturulan göbek deliği de daha estetik bir görüntü sağlar. Sosyal hayata dönüş, çok ağır bir mesleği olmayanlar için 10 gündür. Yürüyüş dışındaki sporlar için 2 aylık bir süre beklemek gerekecektir. Bu süre sonrasında yüzme dahil olmak üzere tüm sporlar yapılabilir. Karın germe ameliyatı sonrasında 1 yıl boyunca gebe kalınmaması önerilir” açıklamalarında bulundu.