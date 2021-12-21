Karın kapattığı yolları aşarak hamile kadını hastaneye yetiştirdiler

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mahalledeki hamile kadının yardımına JAK timi yetişti.

Erzurum'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bir çok köy yolunu ulaşıma kapattı. Palandöken ilçesinde yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kar motoru ile taşınarak ambulansa yetiştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken'de ikamet eden hamile bir vatandaşımızın rahatsızlandığı ve yolun kapalı olması sebebiyle hastaneye götürülemediği ihbarının alınması üzerine JAK Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, vatandaşımız kar üstü motorlarıyla alınarak sağlık görevlilerine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.