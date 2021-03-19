Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası havadan görüntülendi

Erzurum'da havadan çekilen kar görüntüleri mest etti. Karla kaplı çatılar ise kenti adeta beyaz bir gelinlik gibi süsledi.

Soğuk havasıyla meşhur Erzurum geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından beyaza büründü. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı bir çok mahallede evlerin çatısındaki kar birikintileri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muhteşem manzaranın seyrine doyum olmazken masalsı kar görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.