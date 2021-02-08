Karla mücadele timleri iş başında

Bölge Müdürlüğü ekipleri kapalı olan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum - Tekman karayolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından ekipler Palandöken bölgesinde yolları açmak için seferber oldu. Bölgede bulunan çok sayıda mahallenin de yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin can güvenliği için yolu trafiğe kapattılar.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede kar savurma araçlarıyla çalışma yapan kar temleri zor şartlarda 7-24 aralıksız görev yapıyorlar.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede çığ tehlikesinin de yaşanabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.