Karnabaharın muhteşem faydaları

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Turpgillerden olan karnabahar içeriğindeki birçok vitamin, mineraller, karotenoidler, lif, çözünür posalar ve fenolik bileşiklerin iyi tedarikçileri olduğundan doğal antioksidan kaynağı bir sebzedir. Beslenme alışkanlıklarının değişmesine bağlı artan kolon ve mide kanserine karşı koruyucu rol üstlendiği saptanan bu sebze, sülforafan içeriği sayesinde birçok kanser türüne karşı da koruyucudur” dedi.

Erkek, karnabaharın diğer faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Karnabahar vücuttaki kolesterol düzeyini dengede tutar. Ülser ve gastrit gibi mide sorunlarına, mide yanması ve ekşimesi gibi durumlarına karşı yarar sağlar. Yüksek lif içeriği sayesinde, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini düzenler. Aynı zamanda uzun süreli tokluk sağlar ve mide boşalmasını geciktirdiği için kan şekerinde oluşacak ani değişiklikleri önler. Lif içeriği özellikle bel çevresinde oluşan yağlara karşı etki gösterir. Karnabahar içerdiği B grubu vitaminler sayesinde sinir sistemini onarıcı ve düzenleyici etki gösterir. Potasyumdan zengin olan bu sebze tansiyonu dengeleyerek kan basıncını düzenler. Pişirme yöntemleri sebzelerin vitamin, mineral içeriklerini etkilemektedir. Yanlış pişirme yöntemi uygulandığında sebzelerde vitamin kayıpları oluşmaktadır. Bu nedenle de karnabaharın zeytinyağlı yemeği, salatası ya da haşlama yöntemleri tercih edilmelidir. Karnabahar kesinlikle kızartılarak yenilmemelidir.”