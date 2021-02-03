İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karnavas köyünde kardelenler açmaya başladı

Erzurum’da Kış mevsimini sonunda ilk baharın müjdeci alan kardelenler şubat ayının ilk günlerinde açmaya başladı.

Erzurum'da Kış mevsimini sonunda ilk baharın müjdeci alan kardelenler şubat ayının ilk günlerinde açmaya başladı.


Bu sene hiç kar yağmayan Olur Karnavas (Ormanağzı) köyünde Şubat ayında açan kardelenler görenleri şaşırtıyor.


Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde olması nedeni ile ilkbahar erken geldi. Ormanağzı sakinleri, “Bu sene köyümüze kar yağmadı inşallah yağmur yağar kuraklığı önler” dediler.


Köy sakinlerinden Ahmet Kurt, “Bu yıl köyümüze hiç kar yağmadı. Aslında bu mevsimde kar olması lazım don olması lazım ama hiç olmadı. Bu mevsimde kar çiçekleri açtı” dedi.


Köy sakinlerinden Nizam Aydın ise “Ben 60 yaşındayım bu sene köyümüze kar yağmadı böyle bir kış görülmemişti. İnşallah bundan sonra yağmurlar yağar da iyi olur. Şubat ayının ikisinde kar çiçekleri açtı” diye konuştu.


Osman Kurt da “Bugün şubat ayının ikisi normalde köyümüzün kış olması gerekirken şuan bahar havası yaşıyoruz. Havalar gayet sıcak ondan dolayı kardelenler açıyor. İlk defa böyle bir kış geçiriyoruz. Yıllardır böyle bir kış görmedik adeta yaz mevsimini yaşıyoruz” dedi.


Zafer Aydın da “Bu sene köyümüze kış gelmedi kışı görmeden baharı yaşıyoruz. Havalar gayet sıcak gidiyor ılıman gidiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.