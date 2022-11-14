Karnavas pekmezine fidan desteği

Fidanlar bahçe sahiplerine ücretsiz dağıtacak

Oltu Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın girişymleri ile Ormanağzı köyündeki çekirdeksiz dut ağacından göz alarak Mersinde fidan yetiştiriliyor. Fidanların yöreye uygun olması için orman ağzındaki dutlardan aşı yaptırıldı.

İlk baharla birlikte bahçe sahiplerine fidan dağıtacaklarını anlatan Başkan Demircan, “Köylerimizi dolaşıp bahçe sahiplerine aşılı Dut fidanı dağıtacağız. Fidan dağıtımında sınır yok vatandaşımızın bahçesi ne kadar fidan dikimi olabilirse o kadar ücretsiz fidan vereceğiz. Olur ilçemizin 2008 yılında tescillenen Karnavas dut pekmezi yörede en önemli geçim kaynaklarından sayılıyor. Karnavas Pekmezini geliştirme üretimi artırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.