Karnesini alan Palandöken'e koştu

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Erzurum’da karnesini alan öğrenciler Palandöken Kayak Merkezine koştu.
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Erzurum'da karnesini alan öğrenciler Palandöken Kayak Merkezine koştu. Öğrencilerin karne hediyesi kayak, kızak keyfi oldu.
Palandöken Kayak Merkezi bugün tatile giren küçük öğrencilerin akınına uğradı. Güneşli hava altında kayak ve kızak keyfi yaşayan öğrenciler doyasıya eğlendi.
Ailelerin karne hediyesi olarak Palandöken Kayak Merkezine getirdiği çocuklar uzun süre kayak yapıp kızak kaydı.
Renkli görüntülerin oluştuğu kayak merkezinde, aileler çocuklarının kayak yapmalarını cep telefonlarıyla kaydetti.