ETÜ Çevre, Doğa ve Spor Kulübü ve ETÜ oku/Yorum Gelişim Kulübünün organize ettiği Kars ve Ani Harabeleri gezisi tamamlandı.

Erzurum tren garında buluşan katılımcıların trende kitap okuma etkinliğiyle başlayan program, Kars şehir merkezinde yer alan Kars Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Ebul Hasan Harakani türbesi, Havariler kilisesi (Kümbet Camii), Büyük Katedral (Fethiye Camii), Tarihi Kars Kalesi ve 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren aynı zamanda İpekyolu duraklarından biri olan Ani Harabeleri gezisiyle devam etti. Öğrencilerimiz gezi programındaki durakların birinde karşılaştıkları Kars Valisi Türker Öksüz ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmediler.

Kars Kafkas Üniversitesi kulüpler ve topluluklar koordinatörü Harun Öztürk'ün rehberliğinde gerçekleşen gezi programına katılan öğrencilerimiz Yordam Bilişim Teknoloji A.Ş, Kars KYK İl Müdürlüğü, Erzurum Tren Gar Müdürlüğü ve Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İnovatif Gençlik topluluğuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

3 Gün süren, renkli ve eğlenceli geçen gezi programının sonunda öğrencilerimiz unutulmaz anlar yaşadıklarını ve geziden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.