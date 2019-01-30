Kartal Müftüsü Baytar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı rektörlük makamında ziyaret etti.

Erzurumlu olan ve lisans eğitimini Atatürk Üniversitesinde tamamlayan Müftü Baytar, doğduğu şehirde olmaktan ve kariyerinde hedeflediği noktaya ulaşmasında katkısı olan Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Baytar Atatürk Üniversitesinin, kendisinin mezun olduğu yıllarda büyümesini sürdüren bir üniversite hüviyetinde olduğunu ancak şimdi alt yapısını tamamlamış, birimlerini teknoloji ile donatmış ve nitelikli bilim insanı yetiştiren bir bilim yuvasına dönüştüğünü gözlemlediğini dile getirdi. Elde edilen başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm üniversite çalışanlarını tebrik eden Müftü Baytar, Atatürk Üniversitesinin Erzurum'a, bulunduğu bölgeye ve ülkesine sağladığı katkılardan dolayı Rektör Çomaklı ve ekibine teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Her Mezun Gönüllü Bir Elçidir”

Erzurumlu bireylerin kendilerini yetiştirerek gerek kamu kuruluşlarında gerek özel sektörde önemli yerlere gelmesinin kendisine gurur verdiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Baytar'ın da bu bağlamda hem şehrin, hem de Atatürk Üniversitesinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin şehir ile iç içe ve birlikte olması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatan Rektörü Çomaklı, bu anlamda şehrin dinamikleri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek üniversite tarafından hazırlanan, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ürettiklerini vurguladı. Atatürk Üniversitesi olarak şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak çalışmalar içinde olduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, şehrin dinamikleri ile birlikte şehir için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ziyaretinden dolayı İstanbul Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Baytar'a teşekkür eden Çomaklı, kendisine meslek hayatında başarılar diledi.