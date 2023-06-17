Kavaflar Çarşısı'nda yaz beklentisi

Erzurum'da bu yıl devam eden yağışlı havalar en çok Kavaflar Çarşısı'nda bulunan esnafı etkiledi.

Erzurum'da yaz aylarının en büyük tutkularından birisi olan semaver ve mangal yakma alışkanlığı, yağışlı havaların devam etmesi nedeniyle şimdilik beklemede duruyor. Özellikle hafta sonlarında piknik alanları ve parklar olmak üzere hemen hemen her köşe başında sıkça rastlanan semaver ve mangalların üretildiği Kavaflar Çarşısı ise adeta sinek avlıyor. Çarşı esnafı kış aylarının geride kalmasıyla birlikte soba ve benzeri malzemelerin yerine tezgâhlarına pikniklerin ve yaz aylarının vazgeçilmezleri olan semaver, mangal, demlik ve benzeri malzemeleri dizmeye başladı. Ancak yağışlı havalarının sürmesi yüzünden bu günlerde müşteri bulmakta zorlanan Kavaflar Çarşısı esnafı sıcak günleri iple çekiyorlar. Bu arada özellikle semaver üretimin önemli merkezlerinden biri olan ve el işi semaver yapının halen devam ettiği asırlık çarşıda en ucuz semaver 200 liradan başlarken, mangallarda 125 liraya satılıyor.

Daha çok kromdan yapılan semaverleri çay bahçeleri, lokantalar ve kahvehanelere satılıyor, semaverlerin kapasitesi 5-10 litreden başlayarak 100 litreye kadar çıkabiliyor.