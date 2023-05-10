Kaya, “Erzurum'u eski parlak günlerine biz kavuşturacağız”

Ülkenin kaderini çok yakından belirleyecek seçimlere birkaç gün kala ziyaretlerini ve seçim gezilerini sıklaştıran İYİ Parti birinci sıra milletvekili Adayı Zekai Kaya, ekonomik durgunluk, işsizlik ve fukaralığın büyük boyutlara ulaştığı Erzurum'da her üç kişiden birinin icralık olduğuna işaret etti.

Kaya, “Neredeyse her ilçesinde bir, merkezinde ise 5 icra dairesinin bulunduğu Erzurum'da istihdama, üretime yönelik tesisler yerine bu tür dairelerin ve ceza tutuk evlerinin sayısının artması son derece düşündürücü bir durumdur” diye konuştu.

Seçim nedeniyle Erzurum'da gidilmedik ilçe, dokunulmadık gönül bırakmamaya azami gayret gösteren Zekai Kaya, gezileri sırasında şehrin ekonomik yönden çok gerilerde kalmış olduğuna daha yakından tanık olmanın ıstırabını duyduğunu, üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Göç nedeniyle ilçe ve köylerin boşaldığını, gençlerin başta işsizlik olmak üzere, iyi ve kaliteli eğitim göremediklerinden dolayı baba ocaklarını terk ettiklerini bildiren Zekai Kaya, yılın ilk dört ayında merkezdeki icra dairelerinde açılan icra davalarının sayısının 20 bini geçtiğini hatırlattı.

Geçen yıllardan gelen ve üst üste yığılan icra dosyalarının sayısını ne kadar olduğunu ilk başta hemen kimsenin veremeyeceğini, ancak avukatların, Erzurum'da yaşayan her üç kişiden birisinin icralık olduğunu söylediğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: “Bir zamanlar değil bölgenin, ülkenin sosyal ve ekonomik yönden en gelişmiş illeri arasında önde gelen Erzurum'un çok gerilere düştüğünü ve 81 il içinde 62'nci sıraya gerilediğini devletin kendi organları verdikleri rakamlarla ortaya koyuyor. Fazla değil 20-30 yıl kadar öncesine kadar Doğu'nun en gelişmiş, ekonomisi en canlı ve hareketli ili olan Erzurum'da var olan ne varsa satılmış, işsizliği ortadan kaldıracak, istihdamı artıracak yatırımlar yerine ya ceza ve tutuk evleri yapılmış, ya da icra dairelerinin sayısı artırılmıştır. Göç nedeniyle yetişmiş insan gücü ve sermayesinin önemli bölümünü kaybeden Erzurum'da icra dairelerinde dosyaları koyacak yer kalmadığını herkes görüyor ve söylüyor. Böyle devam ettiği müddetçe Erzurum değerinden daha çok şey kaybedecek, eskinin o kadim memleketinin yerinde hantal Anadolu kasabası görünümünde bir şehir ortaya çıkacaktır. İnşallah bu kötü gidişatın önüne biz set olacak, İYİ Parti iktidarında yapacağımız yatırım ve düzenlemelerle Erzurum'u eski parlak günlerine biz kavuşturacağız”