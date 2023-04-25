Kaya; “Sümmani Baba'yı unutturmayacağız”

İlçe gezilerini aralıksız sürdüren İYİ Parti Milletvekili Adayı Zekai Kaya, çıkartma yaptığı Narman'da seçmenle buluştu. Kaya, “Erzurum kültürünün mihenk taşlarından birisi olan Narmanlı Aşık Sümmani Baba başta olmak üzere Niksar'da mezarı bulunan Erzurumlu Emrah ile Bursa'da meftun Aşık Reyhani'yi anma adına şenlikler düzenleyeceğiz. Bu konuda söz veriyorum” dedi.

Beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Fatih Güneyin ve partililerle birlikte Narman'da; İlçe Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen'e misafir olan Zekai Kaya, Peri Bacaları ile ünlü Narman'ı turizmin göz bebeği merkezlerinden birisi haline getireceklerini söyledi.

Peri Bacaları gibi hiçbir yere nasip olmayacak doğal güzelliklere sahip Narman'ın Aşık Sümmani Baba ile de özdeş bir ilçe olduğunu ifade eden Zekai Kaya, “Erzurum'un kültürel anlamda önemli değerlerinin unutulduğunu, isimlerinin bile çoğu zaman akıllara gelmediğini hepimiz biliyoruz. Deyişleri ve türküleri ile duygulandığımız Erzurumlu Emrah'ın, Aşık Reyhani'nin ve Sümmani Baba'nın isimlerinin unutulmaması, düzenlenecek etkinlikler, şenlikler, kültür programları ile sürekli anılmaları ve genç nesillere anlatılmaları gerekir. İYİ Parti iktidarında Erzurum'un kültür hayatını zenginleştirmek ve diri tutmak için elimden geleni yapacağım. Bu konuda söz veriyorum. İlk işlerimden birisi de Narman Peri Bacaları'nı marka haline getirmek olacak” dedi.