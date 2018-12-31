Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Erzurum'da ‘kayak bilmeyen gazeteci kalmasın' sloganıyla başlatmış olduğu, kayak kursu büyük ilgi gördü. Palandöken Kayak Merkezi'nde yaptığı bir çok yatırımla vatandaşın takdirini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de desteklediği proje de, görev yapar basın mensuplarına 4 haftalık kayak kursu verilecek.

Erzurum'un gelişmesinde büyük rol üstlenen Palandöken Kayak Merkezi'nin daha iyi tanıtılabilmesi amacıyla bir takım projeler uygulanmaya kondu. Kayak Merkezi'nin sorumluluğuna alan ve işletimini yürüten Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda yaptığı sosyal tesislerle hem Erzurum'da yaşayan vatandaşların hem de bölge de yaşayanların dikkatini kayak merkezine çekmiş ve halkın özellikle hafta sonları yoğun ilgisini çekmeyi başardı.

Erzurum'un bu anlamda bölgede marka şehir olduğunu ifada eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizm yatırımlarıyla Erzurum'u bir adım daha öne çıkardıklarını ve vatandaşın yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiklerini ifade etti.

Hem Palandöken Kayak Merkezi'nin daha iyi tanıtılması için hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği kapsamında Erzurum'da görev yapan gazetecilere ‘kayak kursu' açılması bu projelerden biri oldu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, “Palandöken Kayak Merkezi şehrimiz açısından oldukça önemli. Tanıtımı için herkese ve özellikle biz gazetecilere büyük iş düşüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in destekleriyle Erzurum'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımıza ‘kayak bilmeyen gazeteci kalmasın' sloganıyla bir kayak kursu açtık. Yoğun bir katılım oldu. Bu kursumuz 4 hafta devam edecek. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde ise bu kursa katılan gazeteci arkadaşlarımıza Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın davet ve katılımlarıyla birer plaket verip taçlandıracağız. Destekleri için Sayın Başkan Sekmen'e teşekkür ediyorum” dedi.

Kayak Bilmeyen Gazetecilere ‘kayak kursu'nun açılmasında proje koordinatörlüğü yapan DAGC Başkan Yardımcısı M. Güven Uşun da, “Yaptığımız çalışma gerçekten önemli. Gazeteci kayak yapmayı bileli ki Palandöken'in tanıtımında katkı sağlasın. Büyükşehir Belediyemizin pistlerin yukarı kısımda yaptığı sosyal alanlar, kafeler, dinlenme alanları var. Buraları anca kayak yapanlar görüyor. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız bu alanları görüp haberleştirip tanıtım yapacak. Bizlerde elimizden geleni yapmalıyız. Bu imkanı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, Basın Daire Başkanı Hasan Şahin ve Şeref Doğan'a, Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin'e cemiyetimiz üyeleri adına teşekkürler sunuyorum” diye konuştu.