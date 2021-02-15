Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Geleceğin olimpiyat kayakçıları bu minik öğrenciler arasından çıkacak” dedi.

Kayak ve buz sporlarının başkenti Erzurum'da olimpiyat sporcuları yetiştirme projesi ve çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Buz ve Kış Sporları Tesis Zengini Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sömestre tatilini en iyi değerlendiren kurumlardan biri oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için tüm gücüyle çalışırken, pilot okullardan seçilen minik öğrencilere de temel eğitim kayak kursunun sonunda katılım belgeleri verildi. Pilot okullardan seçilen ve yaşları 4 ile 10 arasında değişen minik çocuklara alp disiplini kayak ve kayakla atlama branşlarında eğitimi verilirken, Atlama Kuleleri Kampüsündeki acemi pistte alp disiplininde kayak öğrenen minik kayakçılar ile kayakla atlama branşındaki öğrencilere katılım sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sömestre tatilinde Polis Amca, Kocatepe, Kayakyolu, Sınav Koleji, Şehit Murat Ellik, Tatbikat, Celal Akın, Yıldızkent Yeni Okul, Ömer Duygun, Ömer Nasuhi Bilmen ve Konaklı Mahallesi'nden seçtiği 175 öğrenciye kayak ve kalakla atlama eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak Haftanın beş günü Atlama Kuleleri Kampüsündeki acemi kayak pistinde minik öğrencilere kayak eğitimi verilirken, ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin arasından alt disiplini için, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin arasından da kayakla atlama branşı için sporcu seçiliyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alp Disiplini Kayak Antrenörleri Ahmet Aktaş, Yusuf Şeker ve Serkan Kural ile Kayakla Atlama Antrenörü Bilal Albayrak temel eğitim kayak kursunda pilot okullardan seçilen öğrencilere kayak öğretti. Ahmet Aktaş, Yusuf Şeker ve Serkan Kural alp disiplininde geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için seferber olurken, Bilal Albayrak da, kalakla atlama için sporcu yetiştiriyor. Şehir merkezinde Kiremitlik Tepe'deki Kayakla Atlama Kulelerinde oluşturulan acemi kayak pistinin ulaşım konusunda büyük avantaj olduğunun altını çizen Antrenör Ahmet Aktaş, “Çocuklar buraya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da çocukları kayak öğrenmeye daha çok teşvik ediyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehrin muhtelif yerlerinden 11 okulu kayakta pilot okul seçtiklerini belirterek, “Tecrübeli ve deneyimli antrenörlerimiz, Atlama Kuleleri Kampüsüne taşıdığımız çocuklar için kayak kursu verdi. Pandemi sürecine rağmen maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak başarılı bir kurs dönemi geçirdiler. İnanıyorum ki, gelecekte olimpiyatlarda katılacak olan sporcular, bu öğrencilerin arasından çıkacak” dedi.

Atlama Kulelerinde gerçekleştirilen ödül töreni oldukça renkli geçti. Kayak öğrenen minik öğrenciler Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi yaptı. Velilerin ve ailelerin alkışları arasında pistten kayan öğrenciler daha sonra sertifikalarına kavuştu. Atlama Kuleleri Stadyumunda düzenlenen törende minik kayakçılara sertifikaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile TOHM Müdürü Murat Tanas tarafından verildi. TRT Erzurum Müdürü Ayca Yarol Alemdar ile iş adamı olan eşi Vakur Alemdar da, sertifika töreninde çocuklarını yalnız bırakmadı. Çocuklara Duru Serdar Alemdar'ı sertifika töreninde yalnız bırakmayan Alemdar Çifti, oldukça mutlu anlar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, kendilerine bu projede destek veren okul yöneticileri ve çocuklarını spora yönlendiren öğrenci velilerine de teşekkür etti. Şenses kurs sürecinde pandemi nedeniyle bir an bile tedbiri elden bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.