Kayak sezonu başladı, kayakseverler Palandöken'e akın etti

Erzurum'da kayak sezonunun başlamasıyla kayak tutkunları Palandöken'e akın etti. Kar üzerinde artistik hareketler yapan kayakseverler, güzel görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da bir önceki seneden kalan karların depolanması ve suni karlama yapılmasıyla kayak sezonu erken açıldı. Sezonun erken açılmasını fırsat bilenler Palandöken'e akın etti. Kar üzerinde artistik hareketler yapan kayak tutkunları güzel görüntüler ortaya çıkarırken, bazıları da düşerek izleyenleri güldürdü.