Kayakla Atlama Kuleleri'nde Atletizm Tırmanma Yarışı nefesleri kesti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Erzurum Atlama Kuleleri'nde Atletizm Tırmanma Yarışı düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Erzurum Atlama Kuleleri'nde Atletizm Tırmanma Yarışı'nda start çizgisinden çıkan sporcular, saniyeler içinde kulenin zirvesine vardı. Dereceye girenler sırasıyla Aytuğ Emir Kabul, Göktuğ Tuğrul Kabul, Yunus Yağ, Doğukan Kömür, Haktancan Yılmaz oldu.

Etkinliğe hocalarının yönlendirmesiyle katılan ikiz kardeşler Aytuğ ve Göktuğ Kabul, birinci ve ikinci olarak büyük yarışmaya damga vuran sporcular oldu.

Oruçlu olmalarına rağmen yüksek eğime sahip atlama kulelerine tırmanışın zor olduğunu söyleyen ikiz kardeşler, belli bir yere kadar tırmandıktan sonra eğim fazlalaştıkça nefeslerinin kesildiğini, buna rağmen kardeş olarak yarışı en önde tamamladıklarını söylediler.

Birinci olan Aytuğ Emir Kabul, ilk sırada olmayı beklemediğini belirterek, “Kardeşimle birlikte koşarken arkamızdan kimsenin gelmediğini fark ettik, sonrasında zaten zirveye ulaşmıştık” derken ikinci olan kardeş Göktuğ Tuğrul Kabul ise, “Ben de derece beklemiyordum, aslında antrenman olarak gördüğümüz bir yarıştı. Kardeşimle birlikte ilk ikide, yan yana bitirmemiz çok özeldi” sözleriyle duygularını paylaştı.

Üçüncü olan Yunus Yağ da, “Bu sporda iyi olduğumu fark ettiğimden beri bununla uğraşıyorum. Oruçlu olduğumuz için susuzluk biraz etkiledi. Hedefim birinci olmaktı ama üçüncü oldum” ifadelerinde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Milli mücadelemizin tüm yurtta olduğu gibi, Erzurum'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 15-21 tarihleri arasında kutlayacağımız gençlik haftasında bugün Erzurum'da yarışmacı atlet çocuklar, dünyada sayılı olan atlama kulelerinden birine tırmanacak. Bu yarışmada amaç birinci, ikinci olmak değil spor bilincini tanıtmak, tesislerimizi tanıtmak. Burada yarışan her çocuk bizim gönlümüzün birincisi” diye konuştu.