Kayakseverler Türkiye'nin en erken açılan kayak pistine akın etti

Türkiye'de kayak sezonunu en erken açan Erzurum Palandöken Kayak Merkezine kayakseverler akın etti. Kar üzerinde birbirinden güzel hareketler yapan kayak meraklıları, Palandöken'de kayak resitali oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, turistleri ağırlamaya devam ediyor. Ülkede en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezi, geçen seneden depolanan kar ve suni karlama yardımıyla pistleri kayakseverler için hazırladı. Henüz istenilen seviyede kar yağmamasına rağmen hazırlanan pistlere gelenler ise eğlenceye doyamıyor.

"Kar yağmamasına rağmen sanki kar yağmış gibi"

Kar yağmamasına rağmen mükemmel bir pist olduğunu belirten Saltuk Buğrahan Taymuş, “İlk gelişimiz ama henüz kar yağmamasına rağmen sanki kar yağmış gibi mükemmel bir pist var. Suni kar ve depolanmış kar yardımıyla pistler harika durumda. Burada oluşan kalabalıktan da her şey belli oluyor. Buraya yıllardır kaymak için geliyoruz” dedi.

Herkesi Erzurum'a kayak yapmaya davet ettiğini söyleyen Emrullah Canvar, “Kar yağmamasına rağmen mükemmel bir kayak sezonu. Suni karlama ile mükemmel bir pist oluşmuş. Ben Erzurumlu olarak herkesi buraya kayak yapmak için davet ediyorum” diye konuştu.