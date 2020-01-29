Kaybedilen dişler kaderiniz olmasın

Diş Hekimi Zuhal Oygur, “İmplant kaybedilen dişlerin yerine hastaların çiğneme ve estetik fonksiyonlarını geri kazandırmak amacıyla çene kemiğine uygulanan titanyum vida sistemleridir. Tek ya da bir kaç diş eksikliklerinde uygulanabileceği gibi total dişsiz ağızlarda uygulanabilmektedir. Amaç, hastanın kaybettiği çiğneme fonksiyonunu geri kazandırmaktır. İmplant uygulamalarında ilk olarak iyi bir planlama yapılmalıdır. Yanlış planlama başarısızlık nedenidir. Bu aşamada dijital görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak iyi bir ağız içi muayene yapılır. Beraberinde hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Doğru bir planlamadan sonra implant uygulanma işlemine geçirilir. Basit vakalarda lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Çok sayıda yapılacaksa ve hasta koopere edilemeyecekse genel anestezi altında da gerçekleştirilebilir. Implantın kemik yüzeyine bağlanması (osteointegrasyon) dediğimiz bir mekanizmayla gerçekleşir. Bu birleşmenin tamamen gerçekleşmesi için bir süre beklemek gerekir. Bu sürede hasta duruma göre geçici protez kullanabilir. Bu sayede sosyal hayatı aksamaz. Bu bekleme süresi kemiğin yapısına ve uygulandığı bölgeye göre değişebilir. Bu süre tamamlandıktan sonra implant üstü protezin yapılış aşamasına geçilir” dedi.

İmplant tedavilerinde başarıyı arttıran faktörler hakkında bilgi veren Dt. Oygur, “İyi bir ağız içi planlama, tercih edilen güvenilir implant markaları, hastanın genel sağlık durumu, hastanın sigara kullanmaması, iyi bir ağız hijyeninin sağlanması şeklinde sıralanabilir. Eksik dişlerin yerine çene kemiğine vida yerleştirilmesi nedeniyle tercih edilir. Diş çekimi yapıldıktan sonra çene kemiğinde gelişen kemik erimesini engellemek için ve Ağızda mevcut diğer dişlerin sağlığını korumak için ve hastanı yeniden doğal dişlerinde olduğu gibi çiğneme fonksiyonunu geri kazandırmak için tercih edilir Uygulama sonrası iyileşme dönemi başlar. Hasta bu süreçte dikkat etmesi gerekenler konusunda hekim tarafından bilgilendirilir. İmplant yapıldıktan sonra ortalama 3 ay osteointegrasyon için beklenir. Yeni dönemde bazı implant sistemlerini beklemeden protezi yapılabilir. Tekli diş eksikliklerinde tek diş vidalı ya da simantekronlar yapılabilir. Bunlar porselen ya da zirkonyumdan yapılabilir. Çoklu diş eksikliklerinde implant üstü vidalı yada simante köprü seçenekleri yine mevcuttur yine zirkonyum ya da porselen olabilir. İmplant sayısı az ise yarı hareketli protezlerde implant üstü vidalı protezler ya da implant üstü total protezler yapılmaktadır” açıklamalarında bulundu.