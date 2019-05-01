Kaybolan Berat'tan sevindirici haber geldi

Erzurum'un Narman ilçesinde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir, Damarlıtaş ile Güvenlik köyü arasındaki arazide bulundu.

Olay, Narman ilçesine bağlı Koçkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ineklerini aramak için araziye giden 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığından 20 kişilik tim, 2 arama kurtarma köpeği, AFAD'dan 9 kişilik ekip ve su altı arama ekipleri ile köylüler küçük çocuğu aramaya başladı. Arama çalışmaları esnasında Oltu ilçesi sınırlarında bulunan Damarlıtaş köyü ile Narman ilçesi sınırlarında bulunan Güvenlik köyü arasındaki arazide küçük çocuk köylüler tarafından bulundu. Küçük çocuk ailesine teslim edildi.