İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulundu

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.'nin cesedine ulaşıldı.


17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y.'nin cesedi 22 gün sonra çobanlar tarafından bulundu. Küçük Furkan'ın cesedi, yaşadığı Budaklı Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Budaklı kırsalında bulundu. Hayvanlarını otlattıkları sırada bir çukurun içinde çocuk cesediyle karşılaşan çobanlar, olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince cesedin 22 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan'a ait olduğu tespit edildi.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı


Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y., amcası Y.Y., dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y., Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.