Kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y.'nin cesedine ulaşıldı.

17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y.'nin cesedi 22 gün sonra çobanlar tarafından bulundu. Küçük Furkan'ın cesedi, yaşadığı Budaklı Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Budaklı kırsalında bulundu. Hayvanlarını otlattıkları sırada bir çukurun içinde çocuk cesediyle karşılaşan çobanlar, olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince cesedin 22 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan'a ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y., amcası Y.Y., dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y., Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.