Kayıp Berat'ı arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Narman ilçesi Koçkaya köyünde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Narman ilçesine bağlı Koçkaya Mahallesi'nde kaybolan ineklerini aramak üzere araziye giden 10 yaşındaki küçük Berat'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Jandarma Komutanlığından 20 kişilik timin de katıldığı arama çalışmalarına, İl jandarma Komutanlığından bir tim, 2 arama kurtarma köpeği, AFAD'dan 9 kişilik ekip ve su altı arama ekipleri de katıldı.

Koçkaya Mahallesi'ndeki her bir noktayı didik didik arayan ekipler ısı sensörlü drone kullanıyor.

Küçük Berat'ın annesi Sitret Akdemir, "Dün akşamdan beri çocuğum kayıp. Gören bilen varsa benim ciğerimi yakmasın, çocuğumu getirsin" diye konuştu.

Kaybolan ineklerin bulunmasına rağmen küçük Berat'tan hiçbir ize rastlanmadı. Öte yandan konuyla ilgili açıklamada bulunan Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, aramaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Başkan Eser, "Arama çalışmalarının güzel bir haberle, hayırlı bir haberle neticelenmesini, çocuğumuzun sağlıklı bir şekilde bulunmasını bekliyoruz. Ümidimiz bu yönde. İlçe Kaymakamımızın bilgisi doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi.

Küçük Berat'ın babası Cevat Akdemir ise şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını belirterek hayırlı bir haber alma ümidini taşıdıklarını kaydetti.