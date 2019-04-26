Kayıp Furkan'dan 10. günde de haber yok

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 10 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit'i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayında aramalarını sürdürüyor. Isı sensörlü drone ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin de destek verdiği arama çalışmalarının 10. gününde de 4 yaşındaki Furkan Yiğit'ten haber alınamadı.

"Baba 'ben öldürdüm' dedi, tutuklandı"

21 Nisan günü ‘Çocuğumu öldürdüm, mezara gömdüm' ifadesi üzerine küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan babası F.Y. engelli amcası Y.Y. dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y'nin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Baba F.Y “kasten adam öldürmek” suçundan dün Hınıs Adliyesindeki mahkemeden sonra tutuklanarak Ağrı Patnos Cezaevine gönderildi. Öte yandan amcası, dedesi ve babaannesi ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Furkan'dan halen bir iz bulunamadı. Furkan'ın gözü yaşlı annesi Gülperi Yiğit'in ise hüzünlü bekleyişi sürüyor.