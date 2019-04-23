Kayıp Furkan'dan 7 gündür haber yok

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'ten 7 gündür haber alınamıyor.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit'i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayında aramalarını sürdürüyor. Ayrıca kayıp Furkan Yiğit'in evinin yakınlarındaki dere yatağında da iş makineleriyle çalışmalara devam ediliyor.

Budaklı Köyü Muhtarı Yılmaz Kırmızıkaya, Furkan Yiğit'in halen bulunamadığını belirterek, "Ben köy servisini taşıyorum. Dedesi ile birlikte getirdik. 1 kilometre yakın dedesi torunlarına elma almadığını söyledi. Geri dönüp elma almak istedi. Biz tekrar geri gidip elma aldık. Evin önüne indirdim onları. Çocuğun babası dahi geldi babasına yardım etti. Eşyaları yukarı götürdüler. Sonra aradığımda çocuğun kayıp olduğunu onu aradığını söylediler. Köylüler toplandık aradık. Hiçbir netice alamadık, sonra jandarmaya haber verdik. Hiçbir netice alamadık" dedi.

Aile gözaltında, sorguları devam ediyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcasının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Ayrıca 21 Nisan günü Furkan Yiğit'i arama çalışmaları kapsamında baba Fehim Yiğit'in ‘çocuğumu öldürdüm mezarda yatıyor” ifadesi üzerine Budaklı köyü mezarlığında kazı çalışması başlatılmıştı. Yapılan kazılarda şüpheli mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.