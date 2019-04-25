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Kayıp Furkan'ın ailesi adliyeye sevk edildi

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 8 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in gözaltındaki ailesi adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 8 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in gözaltındaki ailesi adliyeye sevk edildi.


Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan'da evinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük Furkan'dan 8 gündür haber alınamıyor. Olayla ilgili Furkan'ın babası, dedesi, amcası ve babaannesi ise “kasten adam öldürmek” suçundan gözaltına alındı.


Gözaltındaki aile bugün yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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