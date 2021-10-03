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Kayıp olarak aranan İngilizce öğretmeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzurum’un Tekman ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan öğretmen aracıyla şarampole yuvarlanmış halde bulundu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan öğretmen aracıyla şarampole yuvarlanmış halde bulundu. İngilizce öğretmeni kazada hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, olay dün Tekman ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları, Tekman Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Aykut Mandıralı'ya ulaşamayınca yetkililere kayıp olduğu ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kayıp öğretmen için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında ekipler Tekman-Erzurum Palandöken karayolunun 23. kilometresinde bir aracın şarampole yuvarlanmış olduğunu görmesi üzerine yapılan incelemede aracın kayıp öğretmen Mandıralı'ya ait olduğu belirlendi. Araçta sıkışan Mandıralı'nın kazada hayatını kaybettiği belirlendi.


İngilizce öğretmeni Mandıralı'nın cansız bedeni Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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