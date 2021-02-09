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Kayıp şahsın cesedi bulundu

Erzurum’un Tortum İlçesi’nde kayıp olan şahsın cenazesi bulundu.

Erzurum'un Tortum İlçesi'nde kayıp olan şahsın cenazesi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün kayıp olarak bildirilen Salim Ayaz isimli şahsın bulunması için Tortum İlçesine bağlı Çamlıca mahallesinde arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri ve polis memurları, jandarma ve belediye ekiplerinin katıldığı üç koldan devam eden arama çalışmalarında kayıp şahsın bugün sabah saatlerinde cenazesi bulundu.


Köyün merkezine 5 kilometre mesafede cenazesi bulunan şahısla ilgili tahkikat başlatılırken, dere kenarında bulunan ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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