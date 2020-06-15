Kaymakam Aksu ve Başkan Yaptırmış, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Kuruluşu münasebeti ile Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Emniyet Müdür Vekili İkbal Başkurt ve Can Koray, İlçe Jandarma Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Kaymakam Mehmet Aksu burada yaptığı açıklamada, "Milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görevini layıkıyla yerine getiren kahraman Jandarma Teşkilatımızın, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış ise yaptığı açıklamada, "Ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat hizmet veren, vatandaşın canını, malını ve namusunu koruma uğruna seve seve canını veren Jandarma Teşkilatı, milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır.Hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle 181 yıldır görev ve sorumluluklarını, üstün bir hizmet anlayışıyla ve başarıyla yerine getirmektedir. Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.