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Kaymakam Aksu'dan engellilere ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.


Diğer zamanlarda da sık sık ev ziyaretleri yapan ilçe Kaymakam Aksu engelliler gününde ilçede yaşayan engellileri evlerinde ziyaret etti.


Mehmet Aksu yaptığı açıklamada, "Çalışma azmi, cesareti ve fedakârlıklarıyla ülkemiz için her türlü özveriden kaçınmayacaklarını her şart ve ortamda daha önce de defalarca ispatlamış olan engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hangi hizmetler sunulursa sunulsun, ne yapılırsa yapılsın onların haklarının ödenemeyeceği de aşikardır.


Yaşadığımız hayat içerisinde hepimiz birer engelli olma adayıyız. Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum.” Diye konuştu.

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