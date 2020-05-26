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Kaymakam Eker, sel sonrası bölgede incelemelerde bulundu

Olur Kaymakamı İlker Eker, sel sularından zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


İki gün boyunca yağan sağanak yağmur sonrası sel sularından zarar gören çiftçiler ve HES şantiyesini ziyaret eden Olur Kaymakamı İlker Eker, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Eker, ‘'Bu bir afattir. Allah beterinden saklasın, vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği vereceğiz yaralarını saracağız. Bu bağlamda sel sularından zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'' dedi.


Olur kaymakamı İlker Eker, Olur Yeşil Bağlar ve Ormanağzı mahallelerinde incelemelerde bulundu.

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