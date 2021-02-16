Kaymakam Karaloğlu teşekkür etti

Karaloğlu mesajında; “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 11 Mart itibari ile görülmeye başlayan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kovit-19 virüsü ile mücadele kapsamında ilçemizde kurum ve kuruluşlarımızın üstün gayretleri ile vatandaşlarımızın da kural ve kaidelere azami dikkat etmeleri sayesinde ilçemizde vaka sayısı sıfıra indirmiş bulunmaktayız. Zorlu ve uzun bir süreçten geçiyoruz ve süreçte bir çok vatandaşımız yakınlarını kaybettiler. İlçemizde de daha önceki zamanlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ama Allaha şükürler olsun ki bugünden itibaren hiç bir vaka ve vakadan etkileşimi olan insanımız yoktur. Bu çalışmalarımızda disiplinli ve ilkeli hareket ederek kendi hayatlarını hiçe sayan başta sağlık personellerimiz olmak üzere, Emniyet, jandarma, Zabıta ekipleri ve ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Asla rehavete kapılmadan kural ve kaideleri harfiyen uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.