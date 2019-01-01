Kaymakam Perçi, Polis noktasını ziyaret etti

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, yılbaşı münasebetiyle ilçede asayişi kontrol altında tutan ve D-100 karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Polis kontrol noktasında görev yapan polisler ile sohbet edip çaylarını içen Kaymakam Kadir Perçi 2019 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İlçede yeni yıl dolayısıyla bir takım asayiş önlemlerinin alındığını belirten Perçi, "İlçede ve ilçemizden geçen uluslar arası yol olan D-100 karayolumuzda her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polisimiz görevinin başındadır. Onları yılbaşı gecesi yalnız bırakmadık" dedi.

Kaykakam Kadir Perçi'ye İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ise eşlik etti.