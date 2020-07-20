Kaymakam Perçi, şehit babası Doğan'ı ziyaret etti

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, 1992 yılında şehit olan Nurullah Doğan'ın hasta olan babası Sabahattin Doğan'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Kadir Perçi, 1992 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Nurullah Doğan'ın babası Sabahattin Doğan'ı Yayladağ mahallesinde ki evinde ziyaret etti. Şehit babası Sabahattin Doğan, hastalığı boyunca kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Kadir Perçi ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaymakam Kadir Perçi'ye, Yazı İşleri Müdür vekili Mustafa Özdemir, Pasinler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Saygı ve Pasinler Müftüsü Hamza Göksu eşlik etti.