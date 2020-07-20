İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Perçi, şehit babası Doğan'ı ziyaret etti

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, 1992 yılında şehit olan Nurullah Doğan’ın hasta olan babası Sabahattin Doğan’ı evinde ziyaret etti.

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, 1992 yılında şehit olan Nurullah Doğan'ın hasta olan babası Sabahattin Doğan'ı evinde ziyaret etti.


Kaymakam Kadir Perçi, 1992 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Nurullah Doğan'ın babası Sabahattin Doğan'ı Yayladağ mahallesinde ki evinde ziyaret etti. Şehit babası Sabahattin Doğan, hastalığı boyunca kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Kadir Perçi ve devlet büyüklerine teşekkür etti.


Kaymakam Kadir Perçi'ye, Yazı İşleri Müdür vekili Mustafa Özdemir, Pasinler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Saygı ve Pasinler Müftüsü Hamza Göksu eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.