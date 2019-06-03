Kaymakam Serin'den Emniyet Kemeri uyarısı

Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Arife günü Erzurum-Ardahan Karayolu üzerinde Narman İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ile birlikte bayram öncesi yapılan kontrol ve denetimlerde vatandaşlarla sohbet etti.

Emniyet kemeri takılması, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunana Kaymakam Serin, “Vatandaşlarımızın şeker tadında bir bayram geçirmeleri ve güvenli bir trafik akışı sağlamak için bütün kolluk kuvvetleri gece gündüz görevleri başında sürücülerimiz uyarıyorlar. Bende bayram öncesi sürücülerimizle sohbetler ederek emniyet kemeri takmalarını ve kurallara uymaları yönünde tavsiyelerde bulundum” dedi.

Sürücüler ise Kaymakam Serin'in yapmış olduğu bu uygulamadan son derece memnun kaldığını dile getirdiler.