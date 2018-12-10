Kaymakam Turan'a plaket verdiler

Oltu 25 Mart Spor kulübü Başkanı Ahmet Zengin, yamaç paraşütü ve kulübün yapmış oldukları bütün faaliyetlerde destekleyen Oltu Kaymakamı Şenol Turan'a Türk Hava Kurumu adına plaket verdiler.

Oltu 25 Mart Spor kulübü Başkanı Ahmet Zengin, Başkan yardımcıları İsrafil Albayrak, Ahmet Korkmaz ve yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel Kaymakam Şenol Turanı makamında ziyaret ederek 25 Mart Spor kulübüne ve Yamaç paraşütüne verdiği destek ten dolay Yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel Türk Hava Kurumu'nun plaketini verirken 25 Mart spor kulübü Başkanı Ahmet Zengin ise 25 mart spor kulübü yazılı kaşkolü hediye ettiler.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan yapmış oldukları nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederken takım ve yamaç paraşütü hakkında bilgiler aldı.25 Mart Sporun başarılarının devamını diledi.