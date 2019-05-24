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Kaymakam ve Belediye Başkanı iftar sonrası vatandaşlarla çay içip sohbet etti

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Narman ilçesinde kapalı pazar yerinde iftar programı düzenlendi .


Programa İlçe kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Çiftgül, Ak Parti İlçe Başkanı Metin Okumuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İftarın ardından Erzurum'un tanınmış tiyatrocusu Bilal Tavlak ve ekibinin hazırladığı eğlence programı sunuldu. İlçe Kaymakamı Mustafa Serin ve Belediye Başkanı Burhanettin Eser program sonrası Camii Kebir mahallesinde kahvehane önünde vatandaşlarla oturup çay içip sohbet ettiler. Mahalle muhtarlarla ilçe sorunları hakkında sohbet eden kaymakam ve belediye başkanı birlik ve beraberlikle her türlü sorunların çözüleceğini dile getirdiler.

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