Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşlara maske dağıttı

Bir süre önce Aşkale'de üretimine başlanan maskeler vatandaşa dağıtıldı.

Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen maskeleri bugün vatandaşa dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ve İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt bugün ilçe merkezinde denetimler yaparken vatandaşa ve esnafa Aşkale Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskelerden dağıttılar.

Vatandaşlar maske dağıtımı yapan Kaymakam ve Belediye Başkanına yoğun ilgi gösterirken korona virüs ve ilçedeki vak'alar hakkında sohbet ettiler.

Gezi ve denetimler esnasında Aşkale Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ilçede son bir haftada 10 bin 500 adet olmak üzere, bugünde 2 bin maske dağıtımı ile toplamda 12 bin 500 adet maske dağıtımı gerçekleştirildi.