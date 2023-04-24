Kaymakamlık makamına Tortum oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek koltuğunu İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencisi Tolga Tortum'a devretti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinliklerle kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Çınar, Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencisi Tolga Tortum, Okul Müdürü ve beraberindeki öğrencilerle birlikte Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek'i ziyaret ettiler.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kaymakam Emre Zeyrek, koltuğunu İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencisi Tolga Tortum'a devretti. Kaymakamlık makamına oturan Tortum, okulu için oyun parkı, yoksul öğrenciler için eğitim yardımlarının yapılmasını istedi. Kaymakam Tortum'un isteklerini not alan Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir'den hızlı bir şekilde ilgili kurumlara yazı yazılarak bildirilmesini talep etti.

Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, kendisini ziyarete gelen öğrencilere günün anlam ve önemine binaen hediyeler verdi. Daha sonra öğrencilerle birlikte kaymakamlık makamında hatıra fotoğrafı çektirildi.