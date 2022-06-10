İhlas Haber Ajansı

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Kayseri karması şampiyon

ASKF Bölge Karmaları Futbol Finalinde Sakarya karması ile Kayseri karması karşı karşıya geldi.


Kazım Karabekir Stadı'nda normal süresi 1-1 berabere biten maçta, penaltı atışları sonucu Kayseri karması, Sakarya karmasını 6-5 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.


Maçın sonunda her iki takıma madalya ve kupalarını Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez ve Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin verdi.

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