Kazada yaralanan Olur Kaymakamı taburcu oldu

Erzurum'da bugün makam aracıyla trafik kazası geçiren Olur Kaymakamı taburcu oldu. Kazada yaralanan Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve Koruma Polis Memuru Murat Keskin Erzurum'a sevk edildi. Diğer yaralı makam şoförü Sinan Yıldırım'ın tedavisine Oltu Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Olur Kaymakamı İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Koruma Polis Memuru Murat Keskin'ın içinde olduğu Sinan Yıldırım yönetimindeki 25 FE 002 plakalı makam aracı, Oltu Kaleboğazı mevkisinde şarampole yuvarlanmıştı.

Kazada yaralanan Kaymakam Eker taburcu oldu. Belediye Başkanı Demircan, Polis memuru Murat Keskin Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sev edildi. Makam şoförü Sinan Yıldırım'ın tedavisine Oltu Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Makam şoförü Sinan Yıldırım yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada aracın uçtuğunu söyledi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan Olur Kaymakamı İlker Eker'in taburcu olduğu sırada hastanede yaptığı açıklamada ‘Gün kötü başladı ama güzel bitti. Kaymakam bey bir süre dinlenecek' dedi.