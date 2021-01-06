Kazakistan'da hastalanan tır şoförlüğü yapan şehit babası ambulans uçakla Erzurum'a getirildi

Kazakistan'da hastalanan Erzurumlu şehit babası tır şoförü Cihan Karaca, eski Sağlık Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ın girişimleri sonucu ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek Erzurum'da tedavi altına alındı.

Hakkari Şemdinli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Tankçı Er Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca, uluslararası yük taşımacılığı yapıyordu. Yaklaşık bir buçuk ay önce gittiği Kazakistan'da görevini tamamlayıp Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere bindiği “Akademik Hasan Aliyev” isimli Azerbaycan feribotunda şiddetli apandisit atağı geçirerek rahatsızlanan şehit babası Karaca, Mongistau bölgesi KNB Sınır Hizmetleri Dairesine bağlı Aktau Bölüğü sınır gemilerine ait “Sarbaz” sınırı gemisi mürettebatı tarafından Zhanaozen Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ilk müdahalesi yapılarak ameliyat edilen ve yoğun bakımda 3 gün tedavisine devam edilen Karaca, ypılan görüşmeler sonunda Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Erzurum'a getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şehit babası Cihan Karaca, “Kazakistan ve Özbekistan'a mal götürüyordum. Dönüşte Hazar Denizi'nde fenalaştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kazakistan Konsolosluğu ile girişilen iletişimden sonra beni bulunduğum gemiden Kazakistan Sahil Güvenliği ile devreye girdi. Beni Kazakistan Sahil Güvenliğe bağlı ekipler gemiden alarak hastaneye götürdüler. Hastanede beni ameliyat yaptılar. Ameliyattan sonra 5 gün civarında hastanede kaldım. Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve şimdiki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile girişilen iletişimden sonra gönderilen ambulans uçakla beni hastaneden alarak Türkiye'ye getirdiler. Erzurum Valisi Okay Memiş beye de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Cennet vatanı ülkede yaşıyoruz. Bunu yurt dışına çıkınca ancak anlarsınız. Benim hem kalbim delik hem de fıtığım var. Fıtık yırtılmasından dolayı fenalaştım. Midem delik olduğu için, mide öz suları apantistimi delmiş ve beni zehirlemiş. Bu acılar bende zaman zaman olurdu fakat bu sefer beni zehirleme durumuna gelmiş. Kazakistan Sahil Güvenlik ekipleri Hazar Denizi'nin ortasında gemiye gelerek beni bulunduğum yerden aldılar. Denizde çok rüzgar olduğu için gemi demir atmak için sahile yanaşamıyor. Bu sebepten dolayı geminin içinde 2 gün kaldık. Benim ağrılarım artmaya başladı. Kazakistan Konsolosluğu ekipleri benim ameliyatımda hastanede yanımda durmuşlar, ben bunları sonradan öğreniyorum. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

Erzurum Araştırma Hastanesi doktorlarından Samet İsmailoğlu hasta ile ilgili süreci anlatırken, Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Erzurum Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Recep Akgül şehit babasını hastanede ziyaret etti.