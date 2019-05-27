Keçiören'de Erzurum rüzgarı

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Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı ESAV'ın destek ve organizesiyle gerçekleştirilen Erzurum Kültür Evi açılışına sanat, spor ve siyaset dünyasının yanı sıra Ankara'daki Erzurumluların katılımı oldukça yoğundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde Erzurum Kültür Evinin açılışını Anayasa Mahkemesi üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Bölge Milletvekilleri, Ak Parti Ankara Milletvekili, Meclis İdare Amiri Orhan Yeğin, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Çevre Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanas, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir birlikte gerçekleştirdiler.

Açılışın ardından Erzurum Bar ekibi muhteşem bir gösteri sundu. Sanatçı Selamı Durmuş tarafından Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve ardından Aşıklar müthiş performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Erzurum Kültürünü Ankara'da Yaşamak ve yaşatmak gayesi içerisinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizen ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur Katılımcılara ve programda emeği geçenlere tek tek teşekkür etti.

Günün anısına Keçiören Belediye başkanına bir tablo hediye eden ESAV Genel Başkanı Aksungur, bu yıl içerisinde hayatını kaybeden hemşehrilerinide unutmayarak hem andı hem de rahmet diledi.

Altınok dadaşları selamlayarak sözlerine başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Erzurum kültürünü Keçiörende yaşatmanın mutluluğuyla sözlerine başladı.

‘'Dadaşlara selam olsun'' diyerek sözlerine devam eden Belediye Başkanı Altınok; “Milleti ve devleti yaşatan kültürlerdir. Kültürlerini kaybeden Devlet ve Milletler kaybolmaya mahkumdurlar. Dolayısıyla bu gecemizi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte düzenledik. Sivil toplum kuruluşlarımız, çok önemli hizmete vesile olmaktadırlar. Kültürümüzün, geleneğimizin, göreneklerimizin, adetlerimizin yaşamasına ve yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına vesile oluyorlar. Bunları yaparken de yürekleriyle, gönülleriyle ve sevgileriyle yapıyorlar. Kimi zaman da zorluklarla karşılaşarak yaptıklarını biliyorum. Dolayısıyla bizler de, kültürümüzün yaşatılmasına bir nebzede olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu.” diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Bir hemşeri dernek başkanımız bana, ‘Biz bu dernekleri ilk kurmaya başladığımızda taşındığımız şehirde zorluk çekmemek, o şehre adapte olmak için kurmuştuk. Şimdi ise çocuklarımıza ve hemşehrilerimize kopup geldiğimiz memleketimizin kültürünü yaşatmak ve bu kültürümüzü gelecek nesillere taşımak gibi görevler üstlendik' demişti. İşte bu dernek başkanımızın ifade ettiği gibi, sosyolojik ihtiyaçların karşılanması ve değerlerimizin yaşatılması için sivil toplum kuruluşlarımız önemlidir. Bize bu güzel geceyi yaşatan Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a ve ESAV Genel Başkanımız Veysel Karani Aksungur'a teşekkür ediyorum” dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Erzurum Şenkayalı Doç. Dr. Recai Akyel de birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında, “Devletin, milletin, ezanın ve bayrağın değerini her zaman aklımızda bulundurmamız lazım. Toplum olarak ilişkilerimizi saygı ve sevgi içerisinde yürütmemiz ise oldukça önemli. Kültürel etkinliklerle, insanları bir araya getiren, inanların duygularına tercüman olan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların zahmetine katlanarak, bizlere kültürümüzü yaşatan kuruluşlarımız önemli bir görev yürütmektedir. Bu vesileyle, herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Geç saatlere kadar devam eden programda ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek ESAV Yönetimi adına tablo hediye etti.