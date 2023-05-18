Nadiren rastlanan kelebek göçü, Erzurum'un Uzundere ilçesinde görüntülendi. 3 gündür devam eden göç görsel şölen oluşturdu.

Diken kelebeği türünden binlerce kelebek, çıktığı uzun göç yolcuğunda bugünlerde Türkiye'nin hemen her yerinden geçiş yapıyor. 3 gündür aralıksız Erzurum'un Uzundere ilçesinden geçiş yapan diken kelebekleri, Türkiye'de yıllar sonra ilk defa bu kadar yüksek rakamlarda gözlemleniyor.

Birçok nadir kuş ve kelebek türünün göç yolu olan Uzundere'de ilk defa bu kadar yoğun kelebek geçişi görüldü.

Türkiye, bugünlerde binlerce diken kelebeğinin göçüne tanık oluyor. Diken kelebeği 'vanessa cardui', tüm dünyada yaygın olarak görülebilen bir kelebek türü olsa da uzun yıllar sonra ilk defa göç yolculuğunda bu kadar yoğun olarak gözlemleniyor. Baharın ve göç mevsiminin habercisi olan diken kelebekleri, kuzey yarım kürede her sene Afrika'dan Avrupa'ya uzanan uzun bir göç yolcuğuna çıkıyor. İlkbahar ve sonbaharda gerçekleşen göç sırasında bir kelebek 4 bin kilometreye yakın yol kat edebiliyor. Yağışlı ve sert rüzgarlı havalarda bile göçe devam edebilen diken kelebekleri, göç yolculuklarını altı nesilde tamamlıyor. Göç rotaları boyunca yumurtlamaya devam eden diken kelebeklerinin yavruları göçe kaldığı yerden devam ediyor.

Diken kelebeklerini neden bu kadar çok sayıda görüyoruz

Araştırmacılar, bu yıl göç yolculuklarında oldukça yüksek sayıda diken kelebeği gözlemlenmesini, kış mevsiminin daha hafif, az yağışlı geçmiş olmasına ya da El Ninogibi gibi belli periyotlarda tekrar eden iklimsel olaylara bağlıyor. Türkiye'de diken kelebeklerinin göçü ile ilgili çok az şey biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar bu sene yoğun olarak gözlemlenen göçün iklimsel olaylarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde insanlar tarafından endişe ile karşılanan kelebekler görsel şölen oluşturdu. Diken kelebeklerinin ne tarımsal üretime ne de insanlara hiçbir zararı bulunmuyor. Aksine, göç yolculuklarında bu kadar yoğun olarak nadir görülen diken kelebeklerinin göçleri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sadece kuş türleri için değil kelebek türlerinin göç yolculuğu için de önemli bir yere sahip. Türkiye'de 381 kelebek türü bulunuyor ve bu türlerin 45'i ülkemize endemik. Ne yazık ki her on kelebek türünden birinin nesli tehlike altında veya tehlikeye düşebilir. Bu türlerin neslinin devamı için Türkiye'de 65 alan 'önemli kelebek alanı' olarak belirlendi. Bu alanların kelebeklerin neslinin devamı ve yaşam döngüsü düşünülerek korunması gerekiyor.

3 gündür devam eden kelebek göçü devam ediyor. Artvin-Erzurum Karayolu'nda seyir halinde olan araçlar, camlarına yapışan kelebekler yüzünden zor durum yaşadı.