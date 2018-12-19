Keleşoğlu; “Göçmen sorunlarına duyarsız kalmamalıyız”

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısı ile Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününü kutlayarak, Erzurum'da ki göçmenlerin sorun ve sıkıntılarını istişare etti. İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ise kentteki göçmenlerin durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan BM Uluslararası Göçmenler Günü; dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlarını vurgulamaktadır. 18 Aralık günü, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak da bilinmektedir.

Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Ülkelerinde çıkan savaşlar nedeniyle topraklarını terk eden göçmenlerin yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla 18 Aralık Göçmenler Günü'nün kutlandığını ifade etti. Keleşoğlu Türkiye'deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan sadece Suriyeli mülteci sayısını 3 milyon 611 bin 834 kişiye ulaştığını belirtti. Türkiye savaş, çatışma ve yoksulluk gibi sebeplerle ülkelerini terk eden 3.9 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Keleşoğlu, Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'dan Sudan'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve krizler sebebiyle milyonlarca insan ülkelerini terk etmek durumunda kaldığını ifade etti. Keleşoğlu, Dünyada 65 milyondan fazla insan, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlali sebebiyle yerlerinden edilmiş durumda. Türkiye ise 3.9 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce paylaşılan verilere göre Türkiye'de 3.6 milyondan fazla Suriyeli, 169 bin Afganistan vatandaşı, 143 bin Irak vatandaşı, 35 bin İran vatandaşı, 4 bin 800 Somali uyruklu , 10 bin diğer olmak üzere 3.9 milyon mülteci barınıyor. Keleşoğlu Türkiye ve Erzurum'da ki göçmen sorunlarına duyarsız kalmamalıyız, Göçmenlerin dramına kulak verip sorunlarının çözümü için ortak akılla hareket etmeliyiz”diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan “Erzurum da YÖS-Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonucunda öğrenim hakkı kazanan 5000'in üzerinde yabancı öğrencinin eğitim aldığını belirtti.Ülkemiz jeopolitik konumu itibarıyla tarih boyunca göç olgusuyla birçok kez karşılaşmıştır. Bazı ülkeler, göçmenleri bir yük olarak görürken Türkiye hiçbir zaman böyle düşünmemiş, aksine mazlum insanlara kapılarını açmıştır. Geleneklerimize ve inancımıza bağlı olarak, zorda kalan insanlara daima kucak açmış, sofralarımızı onlarla paylaşmışızdır.İl Göç İdaresi personelimizin gayretli çalışmalarıyla, ülkemize gelerek milletimizin vicdanına sığınan, misafir olarak gördüğümüz bu insanlara her zaman güler yüzle hizmet ettiğinden şüphemiz yoktur” dedi.

Öte yandan İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan,duyarlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'na teşekkür etti.