Keleşoğlu; “Öğretmenler nesiller yetiştirir”

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Engelli öğrencileri yetiştiren öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Gününü” kutlayıp, öğretmenlere çiçek takdiminde bulundular.

Ziyarette öğretmen sevgisi ve engelli öğrencilerin heyecanına ortak olan Keleşoğlu ve Engelliler Meclisi üyeleri ,öğretmenlerle toplantı yapıp, öğretmenlik mesleği hakkında istişarelerde bulunarak, engelli öğrencileri ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, yaptıkları ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugün öğretmenler günü, bu anlamlı günde Engelliler Meclisi olarak engelli öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ziyaret etme sevincine ulaştık. Bizleri hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizden müteşekkiriz. Öğretmenlik bir peygamberlik mesleğidir, hakları ödenemez. Öğretmenlik değer biçilemez bir meslektir. Tohum nasıl bir ormanın oluşmasına sebep olursa öğretmenlerde nesillerin yetişmesine vesile olurlar ,öğretmenler ülkeler değil gönüller fethederler. Öğretmenler geleceğimizin teminatı ve en kıymet hazinemiz olan gençleri ilim ,irfan ve ahlaki yönlerle donatır, geliştirir. Öğretmenler Günü, öğretmenlerimiz ve öğrencileri arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gündür. Öğretmenler günü, fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimizin değerinin bir kez daha düşünülüp onların milletimiz için değerinin anımsandığı bir gündür. Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir. Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. Bu duygularla memleketimize üstün hizmetleri geçmiş tüm öğretmenlerimizin öğretmeler gününü kutluyor ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun.Allah hepsinden razı olsun”

Öte yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile yapılan ziyaretten memnun olan Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabitilasyon Merkezinde görev yapan öğretmenler, anlamlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'na teşekkür etti.