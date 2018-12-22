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Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesinin açılışını yapmak üzere Erzurum’a geldiHavaalanında Kılıçtaroğlu’nu Çat belediye başkanı Arif Hikmet kılıç, CHP Erzurum il başkanı Bülent Oğuz ve çok sayıda partili karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesinin açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi


Havaalanında Kılıçtaroğlu'nu Çat belediye başkanı Arif Hikmet kılıç, CHP Erzurum il başkanı Bülent Oğuz ve çok sayıda partili karşıladı. Kılıçtaroğlu Erzurum bar ekibinin gösterisini izledikten sonra konvoy eşliğinde parti binasına geçti.


Kılıçdaroğlu öğleden sonra saat 13:00 çat belediyesi tarafından hazırlanan miting alanında partililerle buluşacak.

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