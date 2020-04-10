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Kemal Sunal filmi gerçek oldu

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine Erzurum’da panik yapan vatandaşlar ekmek fırınlarına ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine Erzurum'da panik yapan vatandaşlar ekmek fırınlarına ve marketlere akın etti. Kemal Sunal filmini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.


Sokağa çıkmanın yasaklandığı Erzurum'da da ekmek fırınlarına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafeyi ve korona virüsünü unutan vatandaşlar, ekmek kuyruğunda sıraya girdiler. Yasağın başlamasına kısa süre kala trafikte de büyük bir yoğunluk oluştu.

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