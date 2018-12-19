Kemik sağlığınız için muz tüketin

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Muz potasyumun iyi bir kaynağıdır. Potasyum kalp atımı için vücuttan elektrik akımının geçmesini sağlayan bir elektrolit mineraldir. Yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği ile muz yüksek kan basıncını önleyerek kardiyovasküler hastalıklara karşı korur. Yapılan bir çalışmada günde 4069 mg potasyum alan bireylerde, günde 1000 mg alanlarla karşılaştırıldığında iskemik kalp hastalığından ölüm riskinin yüzde 49 azaldığı saptanmıştır. 1 orta boy muz 422 mg potasyum içerir. Yüksek potasyum alımı inme riskini azaltır, kas kütlesinin azalmasına önler, kemik-mineral yoğunluğu korur ve böbrek taşı oluşum riskini düşürür” dedi.

Diyetisyen Yıldırım, muzun faydalı olduğu diğer durumları şöyle sıraladı:

“Depresyon ve ruh hali: İçerdiği yüksek triptofan seviyeleri ile muz depresyonla mücadelede etkilidir. Triptofan vücutta ruh halini arttıran beyin nörotransmitteri olan mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonine çevrilir. Muz B6 vitamini içeriği ile iyi bir uyku çekmenizi sağlar ve magnezyum içeriği ile de kasların rahatlamasına yardımcı olur. Kan şekerini düzenleyici ve stres giderici, rahatlatıcı özelliği ile muz post menapozal belirtileri de azaltır.

Ülser tedavisi: Doğal bir antiasit görevi görür. Düzenli muz tüketimi mide ülserlerine karşı koruma sağlar. Muzdaki bileşikler midede hidroklorik aside karşı kalın koruyucu bir bariyer oluşturur. Muz proteaz inhibitörlerini de içerir, bunlar mide ülserlerinin ana nedeni olan bazı bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Diyare (ishal) tedavisi: İshalde potasyum gibi elektrolitler büyük miktarda kaybolur, bu durum halsizlikle sonuçlanabilmektedir. Muz potasyum içeriği ile kaybolan miktarları yenilemeye yardımcı olur.

Sindirim ve kilo kaybı: Muz yüksek lif içerir, 1 muz yaklaşık günlük lif ihtiyacının %10'unu içerir. B6 vitamini ile Tip 2 diyabete karşı korur ve kilo kaybına yardımcı olur, beraberinde şişlikleri azaltır, sinir sistemini güçlendirir, beyaz kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır. Muz hem tatlı tadı hem de tok kalmayı sağlayıcı özelliği ile açlık hissini bastırır. Yorucu egzersizler öncesi hem enerji sağlamak hem de kan şekeri seviylerini düzenlemek için 2 muz tüketin. İçerdiği magnezyum ile muz kas kramplarını da önler.

Görme fonksiyonları: Muz bir havuç kadar göz sağlığı açısından etkili olmasa da az ama belli miktarda A vitamini içerir. A vitamini gözleri korumak için esansiyeldir, normal göz fonksiyonlarının devamlılığını sağlar, gece görüşü arttırır. A vitamini içerdiği bileşikler ile göz çevresindeki membranları korur ve korneaya ışığın gelmesini sağlayan proteinlerin yapısında bulunur. Muzda merkezi görmeyi bulanıklaştıran bir durum olan makula dejenerasyonuna karşı koruma sağlar.

Kemik sağlığı: Muz kalsiyumdan zengin bir kaynak olmasa da kemikleri güçlendirmeye yardımcıdır. Sindirilemez karbonhidratlar olan fruktooligosakkaritlerden zengindir, bu prebiyotik karbonhidratlar sindirim dostu probiyotikleri ve vücudun kalsiyum emme kapasitesini arttırırlar.

Kanser: Bazı kanıtlar muzun orta düzeyde tüketiminin böbrek kanserine karşı koruyucu olduğunu düşündürtmektedir. Yapılan bir çalışmada ayda 75 porsiyon sebze/meyve tüketen kadınların böbrek kanserine yakalanma risklerinin %40 azaldığı saptanmıştır, bu çalışmada muzun özellikle etkili olduğu görülmüştür. Haftada 4-6 adet muz tüketimi böbrek kanserine yakalanma risklerini yarı yarıya azaltmıştır. Böbrek kanseri riskini azaltmada yardımcı olan muzun bu özelliği yüksek seviyede antioksidan fenolik bileşik içermesinden kaynaklanmaktadır. Yaşamın ilk 2 yılında muz, portakal ve portakal suyu tüketimi çocukluk lösemi riskini azaltabilmektedir. İyi bir C vitamini kaynağı olarak da muz kansere neden olan serbest radikal hasarını azaltıcı özelliktedir. Muz gibi meyve ve sebzelerden yüksek lif alımı da kolorektal kanser riskini azaltır.”

Orta düzeyde tüketimde muzun herhangi belirli bir yan etkisi olmadığını ifade eden Yıldırım, “Aşırı miktarda tüketimi içerdiği aminoasit kan damarlarını genişlettiği için baş ağrısı ve triptofan içeriğinden (olgun muzlarda daha fazla) ötürü de uyku yapabilir. Ayrıca muz şekerli bir meyvedir, fazla alımı ağız bakımı düzgün olmayan bireylerde diş çürüğüne yol açabilir. Glisemik indeksi yüksek olduğundan şeker hastaları aldıkları karbonhidrat miktarına dikkat ederek olgun olmayan muzları tercih edebilirler. 1 orta boy muz (126 g) 110 kaloridir, 30 g karbonhidrat ve 1 g protein içerir. Sağlıklı yetişkinler için günde 2 su bardağı meyve tüketimi önerilmektedir, bu miktar 2 muz olarak da düşünülebilir” açıklamalarında bulundu.