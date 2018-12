Kendi gününde sunuculuk yaptı

Sazlı sözlü etkinlikte, Gençlik Merkezleri Tiyatro ekibi gösteri yaptı. Programın sunuculuğunu yapan Down Sendromlu Serhat Yener ayakta alkışlandı. Salonda işaret dili ile İstiklal Marşı okundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Erzurum'da da kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engelli ve Dezavantajlılar Birini ile Gençlik Merkezlerinin ortaklaşa organize ettikleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Yakutiye Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Program İşitme Engelliler Özel Meslek Lisesi öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşını okuması ile başladı. Ay-yıldızlı ti-shörtlerle Milli marşımızı okuyan öğrenciler ayakta alkışlandı.

Oldukça neşeli bir ortamda geçen etkinlikte programın sunuculuğunu ise Gençlik Merkezi'nin gönüllü üyesi olan Down Sendromlu Serhat Yener Yaptı. Down Sendromlu Genç, başarılı sunuculuğu ile salondaki davetlilerden yoğun alkış aldı. Down Sendromlu genç Serhat Yener, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sunuculuk yapmanın gururunu yaşadı.

HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile şenlendi. GHSİM Engelli ve Dezavantajlılar Birimi ile Gençlik Merkezleri'nin organize ettiği, ‘Onlara Engel Olmayın' sloganı ile yaptığı etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil anlamlı bir konuşma yaptı.

Taşkesenligil, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir farkındalık oluşturduklarını belirterek, engelli ve özel öğrencilerinde büyük işler başaracağını yaptıkları programda gördüklerini ve bunun da mutluluğunu duyduklarını söyledi.

‘Engelsiz bir Erzurum için biz varız! Peki ya siz var mısınız?, ‘Engel Siz Olmayın' ve ‘Engelleri Sporla aşalım' gibi projelerle Engelli vatandaşlarımızı sporun içine çektiklerini belirten Taşkesenligil, “Bir çok engelli sporcumuz uluslararası arenada ülkemize madalyalar kazandırdı. Bugünde 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir aradayız, hepimiz birer engelli adayıyız, onun için engellileri en az onlar kadar anlamamız gerekir. Bu etkinliği organize eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

ASIL ENGEL SİZE YAPAMAZSINIZ DENİLDİĞİ ANDIR

Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edildiğine işaret eden Taşkesenligil, 3 Aralık'ın o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gün olduğuna vurgu yaptı.

“Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir” diyen GSİM Müdürü Taşkesenlgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Birçok yerde duyduğumuz gibi, “asıl engel yüreklerde” de değildir. Hem ülkemizde, hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu kabul görmüştür. Yani sizler bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsanız, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için kullanamıyorsanız, araçlarınız için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa ve siz ne yapacağınızı bilemez duruma düşüyorsanız, işe girmek istediğinizde reddediliyorsanız, insanların “sen bunu yapamazsın” cümlelerine maruz kalıyorsanız, asıl engel burada demektir. Yani asıl engel, hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve “sen bunu yapamazsın” şeklinde ortaya çıkan önyargılardır. Üstelik bizim bu taleplerimiz, sağlanmasını istediğimiz ayrıcalık ya da lütuflar da değildir. Bunlar, herkesle birlikte eşit ve adil bir ortamda yaşayabilmemiz için gerekli düzenlemelerdir ve hem ulusal, hem de uluslararası yasalarda var olan haklarımızdır. Bu nedenle; yapılacak her düzenleme günün birinde engelli olma ihtimaline karşı değil de, bireysel farklılıklar dikkate alınarak, toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış açısıyla yapıldığında, daha iyi sonuçlar vermektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun.”

Vali Vekili Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Arslan, böylesi bir anlamlı etkinliği düzenleyen GSİM'i kutlarken, engelli çocuklarını spora ve çeşitli gençlik etkinliklerine gönderen ailelere teşekkür etti.

TİYATRO GÖSTERİSİ ALKIŞ ALDI

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde Gençlik Merkezleri Tiyarro ekibi gösteri yaptı. Engelli tiyatrocuların Çanakkale Zaferini konu alan oyunu, alkış aldı.

SAZLI SÖZCÜ KUTLAMA

Yakutiye Gençlik Merkezi'nde engelli gençler kendi günlerinde sazı ve sözü ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Güvendik Marketler Zincirinin sponsorluğunda davetlilerin onuruna bir kokteyl verildi ve engelli öğrencilere hediyeler dağıtıldı.